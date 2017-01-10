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Минфин: Резервный фонд просел на 73,3% в 2016 году

Его объем на 1 января 2017-го равнялся 972,13 млрд рублей

Объем Резервного фонда на 1 января 2017 года составил 972,13 млрд рублей против 3,64 трлн рублей годом ранее. Об этом сообщили в Минфине во вторник.

Таким образом, за прошлый год из Резервного фонда было потрачено 73,3%. 

Структура фонда на начало текущего года была следующей: $7,62 млрд, €6,71 млрд и £1,1 млрд.  

Сокращение Резервного фонда в прошлом году, как следует из материалов Минфина, было обусловлено не только прямыми тратами, но и снижением курса доллара к рублю. Так, курсовая разница от переоценки остатков средств фонда за период с 1 января по 31 декабря 2016 года составила минус 531,54 млрд рублей. 

Кроме того, в Минфине отчитались о состоянии Фонда национального благосостояния (ФНБ). Так по состоянию на 1 января 2017-го его объем равнялся 4,36 трлн рублей, что на 16,6% меньше по сравнению с аналогичным показателей годичной давности (5,23 трлн рублей).

Известия // вторник, 10 января 2017 года

Минфин: Резервный фонд просел на 73,3% в 2016 году

Его объем на 1 января 2017-го равнялся 972,13 млрд рублей

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