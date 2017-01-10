Объявлена дата выхода нового сезона сериала «Твин Пикс»

Новый сезон американского сериала «Твин Пикс» выйдет на экраны 21 мая. Об этом сообщил президент телеканала Showtime Дэвид Невинс, передает «Федеральное агентство новостей».

Премьерный эпизод будет состоять из двух серий и длиться два часа.

Все 18 часов третьего сезона снял режиссер Дэвид Линч. Звезда сериала Кайл Маклахлен также принял участие в съемках.

Оригинальный сериал «Твин Пикс» транслировался в 1990–1991 годах. В центре сюжета было убийство школьницы-подростка Лоры Палмер в вымышленном городке Твин Пикс.