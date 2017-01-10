При пожаре в кафе в центре Москвы пострадали два человека

В столице загорелось кафе «Есенин» на Новой площади. В связи с происшествием после появления плотного задымления из здания эвакуировали 30 человек, 2 человека пострадали. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Инцидент, по данным МЧС, произошел из-за возгорания электропроводов и оборудования электрощитовой на первом этаже. Площадь возгорания составила 10 кв м.

Двоим пострадавшим была оказана медицинская помощь, сообщает «ТВ-Центр».