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При пожаре в кафе в центре Москвы пострадали два человека

ЧП произошло в заведении на Новой площади

В столице загорелось кафе «Есенин» на Новой площади. В связи с происшествием после появления плотного задымления из здания эвакуировали 30 человек, 2 человека пострадали. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Инцидент, по данным МЧС, произошел из-за возгорания электропроводов и оборудования электрощитовой на первом этаже. Площадь возгорания составила 10 кв м.

Двоим пострадавшим была оказана медицинская помощь, сообщает «ТВ-Центр».

Известия // вторник, 10 января 2017 года

При пожаре в кафе в центре Москвы пострадали два человека

ЧП произошло в заведении на Новой площади

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