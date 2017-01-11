Армия штурмует последний оплот оппозиции в Дамаске

Сирийская армия и ее союзники начали масштабное наступление на последний оплот вооруженной оппозиции в районе Большого Дамаска — Восточную Гуту. Войска активно применяют авиацию и артиллерию. Накануне они отбили контратаки боевиков «Джейш аль-Ислам» (запрещена в РФ) и сумели освободить город Хазрама, бои за который шли с конца декабря. Эксперты считают, что взятие Восточной Гуты может оказаться для Башара Асада важнее, чем зачистка пригородов Алеппо.

После взятия Алеппо сирийские власти решили бросить все силы на окончательную зачистку от боевиков так называемого Большого Дамаска — мегаполиса, включающего сирийскую столицу и ближайшие пригороды. По данным местных СМИ, операция сейчас вступает в решающую фазу. Подразделения элитной 105-й бригады Республиканской гвардии штурмуют район Восточной Гуты, который был захвачен исламистами еще в 2011 году. Для поддержки наступления активно применяются авиация и артиллерия.

О предстоящем крупном наступлении правительственных войск под Дамаском командование сирийских вооруженных сил официально объявило еще в конце декабря, после завершения активной фазы операции в Алеппо. К столице стали стягивать наиболее боеспособные части, а авиация принялась обрабатывать контролируемые оппозицией районы.

Длительная подготовка объясняется тем, что Гуту обороняют боевики «Джейш аль-Ислам», одной из наиболее мощных исламистских группировок в стране. Многие из них — ветераны уличных боев, которые перебрались в район Дамаска из-под Алеппо. Общая численность комбатантов в анклаве может достигать 10 тыс. И считается, что они вооружены и оснащены лучше, чем группировки, воевавшие с армией в Алеппо.

В предыдущие годы правительство Асада не решалось штурмовать анклав и ограничивалось его блокадой. Власти надеялись постепенно выдавить боевиков, чтобы избежать жертв среди мирного населения и потерь среди военных, которые практически неизбежны во время интенсивных боев в городе. Сейчас на территории около 100 кв. км, где перемешаны фермы и городская застройка, находятся свыше 400 тыс. мирных жителей.

Стратегия сирийского командования заключается в том, чтобы отрезать от Гуты квартал за кварталом, и первый успех уже достигнут — освобожден населенный пункт Хазрама на востоке анклава. При этом была отбита мощная контратака исламистов и уничтожено несколько десятков боевиков.

Как рассказал «Известиям» старший научный сотрудник Центра арабских и исламских исследований Института Востока РАН Константин Труевцев, победа в Гуте и в долине реки Барада сейчас даже важнее окончательной зачистки пригородов Алеппо.

— Это обеспечит Асаду контроль над всей западной частью страны и упрочит его позиции в преддверии предстоящих переговоров в Астане и послевоенной реконструкции страны, —рассказывает эксперт. — А от освобождения Вади Барада зависит водоснабжение Дамаска, в котором из-за наплыва беженцев сейчас живет около 3 млн человек.

По словам Константина Труевцева, есть надежда, что при благоприятном стечении обстоятельств штурм Гуты не станет таким же затяжным и кровавым, как в Алеппо.

— Сил для освобождения Гуты у сирийских военных достаточно, ведь им удалось подавить сопротивление в провинциях Хама и Латакия, так что резервы найдутся, — говорит востоковед. — Вполне возможно, что Гуту возьмут еще до конца месяца. Боевикам могут предложить тот же сценарий, что и в Алеппо, — эвакуацию.

Главный вопрос в том, согласятся ли боевики на такое решение.

— «Джейш аль-Ислам» осталась фактически единственной группировкой, на которую в Сирии может опереться Саудовская Аравия, — поясняет Труевцев. — Боевики пока настроены очень воинственно. Они сражались в Алеппо, а потом были перенацелены на пригороды Дамаска, район гор Каламун и Восточной Гуты.