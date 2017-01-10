Спасатели вывели 5 заблудившихся человек из лесов Подмосковья в 2017-м

С начала наступившего 2017 года спасатели подразделения «Мособлпожспас» вывели из подмосковных лесов пятерых заблудившихся человек. Об этом сообщили в пресс-службе заместителя председателя правительства Московской области Дмитрия Пестова.

Все поисковые работы были проведены спасателями в оперативном режиме. Найденные в лесах люди здоровы и в госпитализации не нуждаются.

Два человека потерялись 2 января рядом с деревней Самотовино Сергиево-Посадского района. Они смогли позвонить на номер «112», и дежурные спасатели помогли им выбраться из чащи. В Клинском районе 3 января сотрудники МЧС спасли трех лыжников.

Спасатели рекомендуют ограничивать время нахождения в лесу в мороз, а если потеряны ориентиры — сразу обращаться по номеру «112», сообщает телеканал «360».

Подмосковная «Система-112» интегрирована с диспетчерской службой Комитета лесного хозяйства региона. В случае необходимости спасателям помогают специалисты из местных лесничеств, которые отлично знают местность и помогут заблудившимся выйти из чащи.