Суд арестовал пятого обвиняемого в нападении на сотрудников Росгвардии

Щербинский суд Москвы арестовал до 28 февраля пятого фигуранта дела о нападении на бойцов Росгвардии в «новой Москве». Об этом сообщила пресс-секретарь суда Светлана Ехтанигова.

«Суд сегодня постановил избрать в отношении обвиняемого Артема Бойко меру пресечения в виде содержания под стражей», — приводит ее слова «РИА Новости».

Ранее стало известно об аресте еще четырех обвиняемых. Как сообщили в СКР, все задержанные дали признательные показания.

29 декабря на территории «новой Москвы» группа лиц при проверке документов открыла огонь по сотрудникам Росгвардии. В результате один член наряда вневедомственной охраны погиб, еще один был ранен.

