Ученые выдвинули новую версию происхождения Луны

Новую версию происхождения спутника Земли — Луны — выдвинули ученые, опубликовавшие свои выводы в журнале Nature Geoscience. Согласно данным исследования, Луна могла появиться после ряда столкновений небольших небесных тел с Землей. По мнению ученых, таким образом можно было бы объяснить странности в изотопном составе Луны.

В течение последних 30 лет в ученой среде было принято считать, что причиной возникновения Луны могло стать столкновение «зародыша» Земли с протопланетой размером с Марс. В результате этого столкновения мог произойти выброс материи в космос, что послужило материалом для формирования спутника.

Однако ученых смущал состав Луны, поскольку он не соответствует материалу, из которого состоит протопланета. Также составы Земли и Луны не были бы так схожи, если бы произошло «космическое ДТП».

Как сообщает сетевое издание m24.ru, ученые-астрономы считают, что Луна могла возникнуть в результате многочисленных столкновений небольших протопланет с Землей. В результате «большая» Луна сформировалась из осколков, «летящих» в ходе столкновений.