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Брянский режиссер работает над детским экопроектом «Я — медведь»

В сети появились уже две серии многосерийного фильма, посвященного камчатским хищникам

Брянский режиссер и натуралист Дмитрий Шпиленок создает детский проект о камчатских медведях. Он называется «Я — медведь!» и носит просветительский характер.

Предполагается, что фильм будет состоять из сотни серий. Две из них уже появились в сети. Каждая серия длится не более трех минут.

Как сообщил ресурсу NASHBRYANSK.RU сам автор проекта, в первой серии малышам рассказывали в общем о медведях. А во второй рассказ был уже более предметным — о медвежьей шубке.

Главного героя озвучивает известный брянский шоумен Денис Петренко. По его словам, во время работы у него в голове было два образа — Умки и Винни-Пуха. В итоге решено было сдвинуться в сторону последнего, для придания образу органичности.

Как рассказал агентству автор проекта Дмитрий Шпиленок, далее в его планах — создание детского фильма, посвященного лисам.

Известия // вторник, 10 января 2017 года

Брянский режиссер работает над детским экопроектом «Я — медведь»

В сети появились уже две серии многосерийного фильма, посвященного камчатским хищникам

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