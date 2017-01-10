Брянский режиссер работает над детским экопроектом «Я — медведь»

Брянский режиссер и натуралист Дмитрий Шпиленок создает детский проект о камчатских медведях. Он называется «Я — медведь!» и носит просветительский характер.



Предполагается, что фильм будет состоять из сотни серий. Две из них уже появились в сети. Каждая серия длится не более трех минут.



Как сообщил ресурсу NASHBRYANSK.RU сам автор проекта, в первой серии малышам рассказывали в общем о медведях. А во второй рассказ был уже более предметным — о медвежьей шубке.

Главного героя озвучивает известный брянский шоумен Денис Петренко. По его словам, во время работы у него в голове было два образа — Умки и Винни-Пуха. В итоге решено было сдвинуться в сторону последнего, для придания образу органичности.

Как рассказал агентству автор проекта Дмитрий Шпиленок, далее в его планах — создание детского фильма, посвященного лисам.