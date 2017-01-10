Неизвестный захватил заложников в банке в Алабаме

Неизвестный захватил заложников в кредитном кооперативе (вид банковского учреждения) в американском Таскалусе (штат Алабама). Об этом сообщают СМИ со ссылкой на сотрудников полиции.

По данным телеканала FoxNews, близлежащий кампус университета Алабамы перекрыт в целях безопасности. На месте работают экстренные службы.

По неподтвержденной информации, в заложниках могут находиться около восьми человек.

По некоторым данным, речь идет о попытке ограбления с захватом заложников, однако другие очевидцы, слова которых приводит телеканал, говорят, что происходящее не похоже на попытку ограбления.

Также сообщается, что полицейские в настоящий момент пытаются установить контакт со злоумышленником.

Другие подробности происшествия уточняются.