В Самарской области вводят в эксплуатацию самый крупный недострой

Власти Самарской области разрешили ввести в эксплуатацию жилой дом в Самаре, который считался самым крупным недостроем региона.

Здание состоит из 15 этажей, его площадь — почти 19 тыс. кв. м. Самым большим объектом незавершенного строительства его называли и по числу квартир (326), и по числу дольщиков (234 человека).

Как сообщает ресурс TLTGorod.ru, здание не могли закончить более 10 лет.



В 2014 году к работе приступил областной Фонд жилья и ипотеки. По словам его исполнительного директора Реналя Мязитова, стройку удалось довести до конца в том числе и на средства будущих жильцов.