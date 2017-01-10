Новости, деловые новости - Известия
Вторник,
10 января
2017 года
Спецпроекты
ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ
 
  |   Страна   |     |   написать авторам

В Самарской области вводят в эксплуатацию самый крупный недострой

Работы не могли закончить на протяжении 10 лет

Власти Самарской области разрешили ввести в эксплуатацию жилой дом в Самаре, который считался самым крупным недостроем региона.

Здание состоит из 15 этажей, его площадь — почти 19 тыс. кв. м. Самым большим объектом незавершенного строительства его называли и по числу квартир (326), и по числу дольщиков (234 человека).

Как сообщает ресурс TLTGorod.ru, здание не могли закончить более 10 лет.

В 2014 году к работе приступил областной Фонд жилья и ипотеки. По словам его исполнительного директора Реналя Мязитова, стройку удалось довести до конца в том числе и на средства будущих жильцов.

Известия // вторник, 10 января 2017 года

В Самарской области вводят в эксплуатацию самый крупный недострой

Работы не могли закончить на протяжении 10 лет

скопируйте этот текст к себе в блог:
﻿

Мнение

Дмитрий Болкунец

политолог

Все мнения

Мнение

Николай Асаул

заместитель министра транспорта РФ

Все мнения

Мнение

Алексей Филатов

эксперт по безопасности

Все мнения

Мнение

Андрей Шальопа

режиссер

Все мнения

Мнение

Алексей Мартынов

политолог

Все мнения

Мнение

Юлия Цепляева

аналитик

Все мнения
реклама
Закрыть

Цитировать в комментарии
Сообщить об ошибке