В Якутии назначен глава инвестиционного развития и предпринимательства

В Якутии назначен новый министр инвестиционного развития и предпринимательства. Им стал бывший начальник службы эксплуатации филиала компании Total в Папуа — Новой Гвинее Антон Сафронов. Соответствующий указ о кадровой перестановке подписал глава Якутии Егор Борисов.

На должность министра инвестиционного развития и предпринимательства претендовали кандидаты из России, Китая и Папуа — Новой Гвинеи. Из числа претендентов восемь кандидатов представили не все требуемые документы, поэтому к следующему этапу конкурса их не допустили. Для участия в следующем этапе отбора допущены 23 кандидата, восемь человек были исключены экспертной комиссией.

Антон Сафронов родился в 1982 году в селе Амга. В 1988–1999 годах учился в амгинской средней школе №1, чурапчинской спортивной школе-интернате и училище олимпийского резерва.

В 2005 году Сафронов окончил Московский государственный университет экономики, статистики и информатики по специальности «экономика», после чего в 2011 году он окончил Гарвардский университет и Массачусетский технологический институт (MIT) по программе двойного обучения.

В мае 2014 года он возглавил службу эксплуатации нового филиала компании Total в Папуа — Новой Гвинее, организованного в рамках проекта по разведке, добыче и эксплуатации группы богатейших газовых месторождений Elk/Antelope.

Сафронов имеет опыт работы в финансовых и промышленных компаниях Канады, Джибути, Франции, Ирака, Кувейта, Папуа — Новой Гвинеи, России, Сингапура и США, отмечает ИА SakhaNews.