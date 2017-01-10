Новости, деловые новости - Известия
Вторник,
10 января
2017 года
Спецпроекты
ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ
 
  |   Страна   |     |   написать авторам

В Якутии назначен глава инвестиционного развития и предпринимательства

Указ о назначении Антона Сафронова подписал глава республики Егор Борисов

В Якутии назначен новый министр инвестиционного развития и предпринимательства. Им стал бывший начальник службы эксплуатации филиала компании Total в Папуа — Новой Гвинее Антон Сафронов. Соответствующий указ о кадровой перестановке подписал глава Якутии Егор Борисов.

На должность министра инвестиционного развития и предпринимательства претендовали кандидаты из России, Китая и Папуа — Новой Гвинеи. Из числа претендентов восемь кандидатов представили не все требуемые документы, поэтому к следующему этапу конкурса их не допустили. Для участия в следующем этапе отбора допущены 23 кандидата, восемь человек были исключены экспертной комиссией.

Антон Сафронов родился в 1982 году в селе Амга. В 1988–1999 годах учился в амгинской средней школе №1, чурапчинской спортивной школе-интернате и училище олимпийского резерва.

В 2005 году Сафронов окончил Московский государственный университет экономики, статистики и информатики по специальности «экономика», после чего в 2011 году он окончил Гарвардский университет и Массачусетский технологический институт (MIT) по программе двойного обучения.

В мае 2014 года он возглавил службу эксплуатации нового филиала компании Total в Папуа — Новой Гвинее, организованного в рамках проекта по разведке, добыче и эксплуатации группы богатейших газовых месторождений Elk/Antelope.

Сафронов имеет опыт работы в финансовых и промышленных компаниях Канады, Джибути, Франции, Ирака, Кувейта, Папуа — Новой Гвинеи, России, Сингапура и США, отмечает ИА SakhaNews.

Известия // вторник, 10 января 2017 года

В Якутии назначен глава инвестиционного развития и предпринимательства

Указ о назначении Антона Сафронова подписал глава республики Егор Борисов

скопируйте этот текст к себе в блог:
﻿

Мнение

Дмитрий Болкунец

политолог

Все мнения

Мнение

Николай Асаул

заместитель министра транспорта РФ

Все мнения

Мнение

Алексей Филатов

эксперт по безопасности

Все мнения

Мнение

Андрей Шальопа

режиссер

Все мнения

Мнение

Алексей Мартынов

политолог

Все мнения

Мнение

Юлия Цепляева

аналитик

Все мнения
реклама
Закрыть

Цитировать в комментарии
Сообщить об ошибке