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Росстат назвал подорожавшие и подешевевшие в 2016 году продукты

Прирост потребительских цен оказался ниже уровня инфляции

В 2016 году сильнее всего подорожало сливочное масло — его цена выросла на 20,5%. Об этом свидетельствуют данные Росстата.

При этом остальные молочные продукты выросли на 9,5%. На третьем месте по росту цен — рыба и морепродукты, подорожавшие на 8,6%.

Также отмечается, что быстрее среднего темпа росли цены на крупы и алкогольные напитки (по 6,4%), а также на хлебобулочные изделия (плюс 5,9%). Макаронные изделия за минувший год подорожали на 4,5%, подсолнечное масло — на 3,4%, мясо — на 1,6%, пишут Дни.ру.

В целом прирост цен на продукты в 2016 году оказался ниже уровня инфляции, составив 4,6% против 5,4.

Росстат отмечает, что сдержать показатель роста помогло снижение цены на сахар (6%), яйца (0,7%), а также на овощи и фрукты (6,8%).

Известия // вторник, 10 января 2017 года

Росстат назвал подорожавшие и подешевевшие в 2016 году продукты

Прирост потребительских цен оказался ниже уровня инфляции

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