«Спутник» идет на почту

Компания «Ростелеком» поручила собственной «дочке» — ООО «Спутник», управляющему порталом sputnik.ru, — создать на нем систему электронной почты. Стоимость контракта — 60 млн рублей. Как сообщили в пресс-службе «Ростелекома», сервис сейчас в стадии разработки.

Sputnik.ru открылся в мае 2014 года в рамках Петербургского международного экономического форума. Сейчас это многоцелевой портал с поиском, новостями, картами, телепрограммой и другими сервисами. Также предлагается «семейный фильтр», который ограждает пользователей от порнографии, пропаганды наркотиков и экстремизма.

Посещаемость портала глава «Спутника» Максим Хромов предпочел не комментировать. По данным сервиса LiveInternet, на долю sputnik.ru приходится менее 1% поисковых запросов Рунета.

— Почтовый сервис в разработке, еще не в финальной стадии, — сообщил Хромов. — В ближайшее время акционеры примут решение о сроке завершения работ. Почтой смогут пользоваться все желающие. Планируется, что адреса будут в домене sputnik.ru, но это может быть скорректировано. У нас нет цели выпустить «убийцу» почты Mail.Ru или Google, Почта будет полезна нашим пользователям для авторизации на ряде наших сервисов. Решается задача поддержки существующих пользователей.

На начальных этапах у почты будет веб-версия, в том числе для мобильных устройств. Приложение для смартфонов также должно появиться, но со временем.

— Если создавать веб-почту с нуля, то о качественном продукте за 60 млн рублей не может быть и речи, — считает вице-президент Mail.Ru Group Анна Артамонова. По ее словам, почта — это сложный технологический сервис, здесь важны не только базовые функции, но и отказоустойчивость, безопасность, хорошая антиспам-система, наличие мобильных приложений, дополнительные сервисы — «облако», календарь и т.п.

По словам эксперта, отдельное направление, которое сегодня находится на пике популярности, — это «умные» возможности: сортировка писем по разнообразным параметрам, подсказки и т.п.

Возможно, коллеги из «Спутника» делают почту не с нуля, на базе какого-то коробочного решения, допускает Анна Артамонова. Но здесь могут быть проблемы с функциональностью и масштабированием на большую аудиторию.

— Кстати, аудитория — ключевой фактор для почты, — говорит вице-президент Mail.Ru Group. — Рынок поделен между такими сервисами, как Mail.Ru, Gmail и «Яндекс». Чтобы получить аудиторию, нужно предложить что-то абсолютно выдающееся.

По мнению главы фирмы «Новые облачные технологии» Дмитрия Комиссарова, чтобы сделать почту для пользователей, нужно человек 10–15 и порядка 1–2 лет. Компания Комиссарова уже 2,5 года создает корпоративную почту, над проектом работают 60 человек, сообщил он. Но это более сложная задача — почтовые ящики связаны между собой, у них общая адресная книга и т.д.

— Чтобы зарабатывать на почте для пользователей, нужно обеспечить ей большую посещаемость либо сделать много сервисов на всем портале, чтобы у него была большая посещаемость, — отметил Комиссаров.

По данным TNS, в ноябре 2016 года число российских пользователей почты Mail.Ru составило 35,8 млн, у «Яндекс.Почты» — 25,2 млн, у Gmail — 10,9 млн (все цифры — без учета мобильной аудитории).

60-миллионный контракт с собственной «дочкой» «Ростелеком» заключил в форме закупки у единственного исполнителя. Информация о закупке размещена на сайте 16 декабря 2016 года, а срок выполнения работ — с 1 января до 30 декабря того же года. В пресс-службе «Ростелекома» объяснили такие требования «оптимизацией внутригрупповых оборотов денежных средств».