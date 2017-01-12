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Природоохранная диктатура

Наиболее эффективными мерами по защите окружающей среды россияне считают контроль и наказание

Фото: ТАСС/Донат Сорокин

Согласно опросу Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), большинство респондентов считают главными опасностями для экологии страны бытовые отходы и вырубку леса. Наиболее эффективной мерой по защите природы они назвали строгое законодательство и его соблюдение. Опрос был проведен во всех регионах страны в декабре 2016 года по поручению главы Минприроды России Сергея Донского.

Среди 1,6 тыс. россиян, опрошенных ВЦИОМом, 44% считают, что бытовые отходы представляют наибольшую опасность для экологии страны в целом. На втором месте среди экологических угроз стоит вырубка лесов (35%). На третьем — транспорт (31%). На четвертом — деятельность промышленных предприятий (28–29%). Достаточно критично россияне оценивают экологическую ситуацию в регионе и населенном пункте, где проживают: 54 и 55% соответственно считают ее благополучной, неблагополучной — 41 и 42%. Равное количество опрощенных (по 42%) отмечают позитивную и негативную экологическую динамику в родном городе или селе.

— В целом россияне правильно оценили опасности, — рассказал «Известиям» директор WWF в России Игорь Честин. — Сейчас перерабатывается 8% бытовых отходов, что, конечно, мало. Если эту цифру удастся довести до 40%, как планируется, мы достигнем уровня Европы. Но я бы поставил в этом рейтинге повыше проблему промышленных отходов, так как они зачастую очень токсичны. И добавил бы сюда тенденцию по изменению климата. По данным Росгидромета, за последние 25 лет в три раза увеличилось количество аномальных природных явлений — сильных холодов, ветров, жары. Они приносят серьезный вред и людям, и экономике.

В исследовании ВЦИОМа отмечается, что наиболее распространенная среди населения природоохранная практика — экономия водных и энергоресурсов (более 80% россиян делают это). По словам главы Минприроды России Сергея Донского, исходя из оценок социологов, мотивы у жителей разные: одни заботятся о природе, другие экономят на природных ресурсах. Однако, как отметил Сергей Донской, такие практики очень эффективны экологически.

— На этом примере хорошо видно, что на самом деле прямого противоречия между целями охраны окружающей среды и экономической целесообразностью нет, — сказал «Известиям» Сергей Донской.

Остальные природоохранные практики распространены среди трети и менее опрошенных —это отказ от излишней пластиковой упаковки в магазинах, сдача макулатуры, раздельный сбор мусора, утилизация батареек, аккумуляторов и лампочек.

Как показал опрос, к сожалению, население почти не принимает участие в массовых природоохранных акциях. Самая известная из них — субботник. За последние три года на уборку территории в выходные дни выходили 55% опрошенных.

Для улучшения экологической ситуации в стране, по мнению респондентов, необходимо совершенствование законодательства и регулирование деятельности экологически опасных предприятий и объектов (35%), а также модернизация очистных сооружений (18%). Инициатором этих мероприятий должны быть органы власти: федеральные (36%), региональные (20%) или муниципальные (15%).

Но основную ответственность за состояние экологии население возлагает как на местные органы власти, так и на самих граждан. Работу властей по улучшению экологической ситуации россияне оценивают достаточно критично — только пятая часть указала, что, по их мнению, делается достаточно. Различий в оценке разных уровней власти практически нет. Можно лишь отметить, что осведомленность о работе федеральных властей в области защиты экологии ниже.

Наиболее эффективными мерами по защите окружающей среды опрошенные посчитали контроль и наказания (41% считает, что наибольшее положительное влияние на экологическую ситуацию оказывает сегодня контроль государства за соблюдением норм, 37% — наказание нарушителей). Еще треть опрошенных респондентов (34%) советует проводить больше экологических мероприятий для населения.

Сергей Донской отметил, что на органах федерального и регионального экологического контроля лежит большая ответственность в обеспечении неотвратимости наказания за нарушения природоохранного законодательства.

— Мы исходим из того, что для экологических нарушителей, особенно в сфере обращения с отходами, Год экологии должен стать временем природоохранной диктатуры, — считает Сергей Донской.

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Известия // четверг, 12 января 2017 года

Природоохранная диктатура

Природоохранная диктатураНаиболее эффективными мерами по защите окружающей среды россияне считают контроль и наказание

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