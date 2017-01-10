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В Самаре появится этнографический комплекс «Парк дружбы народов»

Проект уже включили в гостевые маршруты ЧМ-2018

В мае 2018 года в Самаре должно завершиться строительство этнографического комплекса «Парк дружбы народов».

По задумке авторов идеи парк должен стать центром, в котором любой желающий сможет познакомиться с традициями региона, его историей и культурой.

Большую часть комплекса планируется открыть уже этой осенью, к областному Дню дружбы народов.

На территории комплекса должны возвести 20 национальных домов. Уже готовы проекты их внутреннего убранства.

Также чуть позже там появится Дом дружбы народов, сообщает ресурс ВолгаНьюс.рф со ссылкой на главу региональной общественной организации «Союз народов Самарской области» Ростислава Хугаева.

«Парк дружбы народов» уже включен в гостевые маршруты ЧМ-2018.

Известия // вторник, 10 января 2017 года

В Самаре появится этнографический комплекс «Парк дружбы народов»

Проект уже включили в гостевые маршруты ЧМ-2018

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