Новости, деловые новости - Известия
Вторник,
10 января
2017 года
Спецпроекты
ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ
 
  |   Страна   |     |   написать авторам

Экс-чиновников Нижнего Тагила вызвали на допрос

Их допросят в связи с причинением ущерба бюджету после некачественного ремонта дорог в городе

В Нижнем Тагиле вызвали на допрос бывших чиновников в связи с причинением ущерба бюджету после проведения некачественного ремонта дорог в городе с 2011 по 2013 год.

В частности, будут беседовать с экс-мэром Нижнего Тагила Валентиной Исаевой, бывшим начальником «Тагилдорстроя» Владимиром Юрченко и прошлыми начальниками «Службы заказчика» Федором Евтуховым и Александром Полушиным, сообщает TagilCity.ru.

В 2016 году было установлено, что бюджету города был нанесен ущерб в связи с отказом компании «Уралдортехнологии» выполнять гарантийные обязательства по ремонту дорог на нескольких улицах города. Тогда часть ремонтных работ по гарантии ответственные исполнители на себя не взяли и город был вынужден устранять последствия некачественных дорожных ремонтов своими силами. В связи с этим специалисты проведут проверку, оценят работу городских служб и установят виновных в ущербе бюджету города.

Известия // вторник, 10 января 2017 года

Экс-чиновников Нижнего Тагила вызвали на допрос

Их допросят в связи с причинением ущерба бюджету после некачественного ремонта дорог в городе

скопируйте этот текст к себе в блог:
﻿

Мнение

Дмитрий Болкунец

политолог

Все мнения

Мнение

Николай Асаул

заместитель министра транспорта РФ

Все мнения

Мнение

Алексей Филатов

эксперт по безопасности

Все мнения

Мнение

Андрей Шальопа

режиссер

Все мнения

Мнение

Алексей Мартынов

политолог

Все мнения

Мнение

Юлия Цепляева

аналитик

Все мнения
реклама
Закрыть

Цитировать в комментарии
Сообщить об ошибке