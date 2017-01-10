Экс-чиновников Нижнего Тагила вызвали на допрос

В Нижнем Тагиле вызвали на допрос бывших чиновников в связи с причинением ущерба бюджету после проведения некачественного ремонта дорог в городе с 2011 по 2013 год.

В частности, будут беседовать с экс-мэром Нижнего Тагила Валентиной Исаевой, бывшим начальником «Тагилдорстроя» Владимиром Юрченко и прошлыми начальниками «Службы заказчика» Федором Евтуховым и Александром Полушиным, сообщает TagilCity.ru.

В 2016 году было установлено, что бюджету города был нанесен ущерб в связи с отказом компании «Уралдортехнологии» выполнять гарантийные обязательства по ремонту дорог на нескольких улицах города. Тогда часть ремонтных работ по гарантии ответственные исполнители на себя не взяли и город был вынужден устранять последствия некачественных дорожных ремонтов своими силами. В связи с этим специалисты проведут проверку, оценят работу городских служб и установят виновных в ущербе бюджету города.