Кадыров высказался о своем отношении к Сталину и Хрущеву

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров высказался о своем отношении к советским лидерам Иосифу Сталину и Никите Хрущеву.

«Иосиф Сталин подвел чеченский и другие народы к краю пропасти. Будь он вечно проклят! Новый руководитель государства Никита Хрущев добился восстановления справедливости и возвращения чеченцев на Родину!» — написал Кадыров в своем Instagram.

Заявление главы Чечни приурочено к Дню восстановления государственности чеченского народа, передает «Федеральное агентство новостей».

Чечено-Ингушская автономия в составе РСФСР была упразднена после сталинской депортации чеченцев и ингушей в 1944 году. 9 января 1957 года был подписан указ о восстановлении Чечено-Ингушской АССР.

