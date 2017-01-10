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Умер ученый и политик Алексей Яблоков

Лидеру экологической фракции партии «Яблоко» было 83 года

Лидер фракции «Зеленая Россия» партии «Яблоко», член-корреспондент РАН Алексей Яблоков скончался в Москве в возрасте 83 лет, сообщила пресс-служба партии.

Ученый умер в Центральной клинической больнице после тяжелой и продолжительной болезни.

Яблоков родился 3 октября 1933 года. В 1988-1991 годах был основателем и председателем Гринпис-СССР.

В 1992-1993 являлся председателем Совета по экологической политике при президенте РФ. В 2005 году стал председателем партии «Союз зеленых России» («Зеленая Россия»), после объединения партий — членом политкомитета, лидером экологической фракции «Яблока».

Яблоков был автором более 500 научных работ, посвященных биологии, экологии, охране природы.

Известия // вторник, 10 января 2017 года

Умер ученый и политик Алексей Яблоков

Лидеру экологической фракции партии «Яблоко» было 83 года

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