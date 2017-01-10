NADO призвали отстранить РФ от всех международных соревнований

Национальные антидопинговые организации (NADO) 19 стран, в том числе США, Канады и Германии, призвали отстранить РФ от всех международных соревнований и лишить страну всех международных турниров из-за допинг-скандалов.

Об этом сообщается в заявлении ассоциации по итогам саммита в Дублине.

«Руководящая группа NADO призывает к исключению российских спортивных организаций из всех международных соревнований, пока спортивные и антидопинговые системы в России не будут приведены в полное соответствие с Всемирным антидопинговым кодексом», — цитирует заявление «Р-Спорт».

Кроме того, лидеры NADO призвали международные федерации лишить Россию всех международных турниров и установить мораторий на присуждение стране новых соревнований.

Подписывайтесь на наш канал «Известия СПОРТ» в Twitter и Instagram

