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Китай запретил игру Pokemon Go из-за угрозы безопасности

Запрет будет действовать до тех пор, пока риски для безопасности страны не будут оценены

Китайские власти запретили приложение Pokemon Go и другие игры, использующие технологию дополненной реальности, сообщает Reuters.

По словам китайского медиарегулятора, на которого ссылается агентство, запрет будет действовать до тех пор, пока риски для безопасности страны не будут оценены.

Эти риски включают в себя «угрозу безопасности географической информации, а также транспортной и личной безопасности потребителей».

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Известия // вторник, 10 января 2017 года

Китай запретил игру Pokemon Go из-за угрозы безопасности

Запрет будет действовать до тех пор, пока риски для безопасности страны не будут оценены

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