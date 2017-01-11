Авария на бельгийской АЭС привела к остановке реактора

В Бельгии произошла нештатная ситуация на атомной электростанции «Дуль», в результате был временно заглушен реактор. От последствий аварии пострадал сотрудник АЭС, который был госпитализирован с тяжелыми ожогами.

Причиной инцидента стали перебои в работе высоковольтной линии, которые привели к выбросу пара в машинном отделении. Это произошло примерно в 15.30 по московскому времени, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на издание Echo, которое, в свою очередь, ссылается на официального представителя компании — оператора АЭС Engie-Electrabel.

Травмы получил работник субподрядчика компании. Несмотря на тяжелые ожоги, его жизнь в безопасности. Реактор будет запущен в среду, 11 января.