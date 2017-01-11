Новости, деловые новости - Известия
Среда,
11 января
2017 года
Спецпроекты
ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ
 
  |   Мир   |     |   написать авторам

Авария на бельгийской АЭС привела к остановке реактора

Сотрудник атомной станции получил ожоги в результате ЧП в машинном отделении

В Бельгии произошла нештатная ситуация на атомной электростанции «Дуль», в результате был временно заглушен реактор. От последствий аварии пострадал сотрудник АЭС, который был госпитализирован с тяжелыми ожогами.

Причиной инцидента стали перебои в работе высоковольтной линии, которые привели к выбросу пара в машинном отделении. Это произошло примерно в 15.30 по московскому времени, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на издание Echo, которое, в свою очередь, ссылается на официального представителя компании — оператора АЭС Engie-Electrabel.

Травмы получил работник субподрядчика компании. Несмотря на тяжелые ожоги, его жизнь в безопасности. Реактор будет запущен в среду, 11 января.

Читайте также:

Российский робот научился «видеть» радиацию

Известия // среда, 11 января 2017 года

Авария на бельгийской АЭС привела к остановке реактора

Сотрудник атомной станции получил ожоги в результате ЧП в машинном отделении

скопируйте этот текст к себе в блог:
﻿

Мнение

Никита Мендкович

эксперт

Все мнения

Мнение

Дмитрий Болкунец

политолог

Все мнения

Мнение

Николай Асаул

заместитель министра транспорта РФ

Все мнения

Мнение

Алексей Филатов

эксперт по безопасности

Все мнения

Мнение

Алексей Мартынов

политолог

Все мнения

Мнение

Юлия Цепляева

аналитик

Все мнения

Мнение

Андрей Шальопа

режиссер

Все мнения
реклама
Закрыть

Цитировать в комментарии
Сообщить об ошибке