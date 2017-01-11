Глава Донецкой администрации обязал сотрудников говорить по-украински

Глава Донецкой областной военно-гражданской администрации (ОВГА) Павел Жебривский подписал распоряжение, согласно которому сотрудники администрации должны говорить на работе исключительно на украинском языке, сообщает «Федеральное агентство новостей».

«Отныне в Донецкой областной военно-гражданской администрации переходим на обслуживание исключительно на украинском языке», — написал Жебривский в Facebook.

Также губернатор отметил, для работников администрации дважды были организованы курсы делового украинского языка.