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Глава Донецкой администрации обязал сотрудников говорить по-украински

Губернатор отметил, что для работников дважды были организованы курсы делового украинского языка

Глава Донецкой областной военно-гражданской администрации (ОВГА) Павел Жебривский подписал распоряжение, согласно которому сотрудники администрации должны говорить на работе исключительно на украинском языке, сообщает «Федеральное агентство новостей».

«Отныне в Донецкой областной военно-гражданской администрации переходим на обслуживание исключительно на украинском языке», — написал Жебривский в Facebook.

Также губернатор отметил, для работников администрации дважды были организованы курсы делового украинского языка.

Известия // среда, 11 января 2017 года

Глава Донецкой администрации обязал сотрудников говорить по-украински

Губернатор отметил, что для работников дважды были организованы курсы делового украинского языка

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