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В США начались санкции против русской водки

Запрет традиционного российского напитка обсуждается в штате Нью-Гэмпшир

В США начались гонения на всемирно известный русский напиток — водку. Культовый алкоголь могут запретить в штате Нью-Гэмпшир.

Соответствующая инициатива поступила на рассмотрение в законодательное собрание. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на американское парламентское издание The Hill.

Инициатором запрета традиционного русского напитка выступил сенатор Джефф Вудберн. По его задумке для воплощения проекта в жизнь будет создана специальная комиссия, которая также рассмотрит запрет инвестиций местного пенсионного фонда в российские активы.

Инициатива Вудберна, по его словам, была вызвана кибератаками на политические институты США, в которых подозревают российских хакеров.

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Известия // среда, 11 января 2017 года

В США начались санкции против русской водки

Запрет традиционного российского напитка обсуждается в штате Нью-Гэмпшир

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