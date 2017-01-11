В США начались санкции против русской водки

В США начались гонения на всемирно известный русский напиток — водку. Культовый алкоголь могут запретить в штате Нью-Гэмпшир.

Соответствующая инициатива поступила на рассмотрение в законодательное собрание. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на американское парламентское издание The Hill.

Инициатором запрета традиционного русского напитка выступил сенатор Джефф Вудберн. По его задумке для воплощения проекта в жизнь будет создана специальная комиссия, которая также рассмотрит запрет инвестиций местного пенсионного фонда в российские активы.



Инициатива Вудберна, по его словам, была вызвана кибератаками на политические институты США, в которых подозревают российских хакеров.