Тимакова: ввод санкций инициируется политическими ущербными старцами

Пресс-секретарь премьер-министра РФ Наталья Тимакова заявила, что правительство России сожалеет о том, что решения о вводе новых санкций в отношении РФ инициируется «политическими старцами». При этом она выразила надежду на восстановление политических отношений с Вашингтоном.

«Грустно, что подобные решения инициируются в Америке такими людьми, как (сенатор Джон) Маккейн... Жаль, что именно такие ущербные политические старцы пытаются навязать свою позицию американскому народу», — сказала Тимакова, передает ТАСС.

Такие политические деятели, как сенатор Маккейн, не могут определять вектор развития отношений между США и РФ, уверена Тимакова.

«Иногда нужно проявить мудрость и вовремя уйти», — добавила она.

Пресс-секретарь главы кабмина также подчеркнула, что в настоящий момент основной целью Москвы и Вашингтона является выведение деловых связей из плачевного состояния.

«Экономические отношения России и США серьезно деградировали, хотя и раньше они не были на высоком уровне. Правительство России полагало бы разумным возобновление экономических отношений с США», — резюмировала пресс-секретарь.