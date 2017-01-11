Замминистра отстранена от должности из-за дела о «Боярышнике»

Свердловский народный суд Иркутска временно отстранил от должности заместителя министра имущественных отношений Иркутской области Евгению Нефедову. Чиновница подозревается в халатности в связи с массовым отравлением жителей концентратом для ванн «Боярышник».

«Суд постановил отстранить от занимаемой должности заместителя министра имущественных отношений Иркутской области Нефедову Евгению Александровну», — сказал судья Владимир Гилюк, цитирует ТАСС. Он также добавил, что на период следствия Нефедовой назначат пособие в размере прожиточного минимум трудоспособного населения России.

Ранее об отстранении Нефедовой ходатайствовало следствие, которое в качестве аргумента приводило тот факт, что замминистра, оставаясь в должности, может оказывать влияние на ход расследования.

Защита Нефедовой заявляла, что сейчас женщина находится в отпуске и имеет проблемы со здоровьем, однако суд счел эти доводы незначительными.