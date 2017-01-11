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Неизвестные похитили из банка в центре Москвы около 20 млн рублей

Ограбление произошло в период с 31 декабря 2016 года, но заметили ее только сейчас

Из офиса «Булгарбанка» в центре столицы неизвестные похитили около 20 млн рублей. Кража произошла в период с 31 декабря 2016 года, однако заметили пропажу денег только 10 января.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

В московской полиции подтвердили информацию о поступлении заявления от заместителя руководителя операционного офиса «Булгарбанка». Стало известно, что из хранилища кредитно-финансовой организации, расположенной на четвертом этаже дома 55/25 стр. 4 по ул. Пятницкая, неизвестный совершил кражу на сумму около 20 млн рублей.

Сейчас полиция устанавливает перечень похищенного.

Возбуждено уголовное дело по статье «Кража» ч.4 ст.158 УК РФ.

Известия // среда, 11 января 2017 года

Неизвестные похитили из банка в центре Москвы около 20 млн рублей

Ограбление произошло в период с 31 декабря 2016 года, но заметили ее только сейчас

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