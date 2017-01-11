WikiLeaks опроверг данные о компромате на Трампа у РФ

Как ранее сообщали СМИ, информация содержалась в кратком обзоре из двух страниц, который был приложен к докладу спецслужб
Сайт WikiLeaks опроверг информацию СМИ о том, что «российские агенты» якобы располагают компроматом на избранного президента США Дональда Трампа.
Ранее телеканал CNN сообщил со ссылкой на неназванных чиновников о том, что американские спецслужбы подозревают о существовании в РФ компрометирующей информации о Дональде Трампе. При этом разведка не располагает подтверждениями этой информации.
После на информационном портале BuzzFeed был опубликован документ, который якобы послужил основой для доклада спецслужб.
«35-страничный файл, опубликованный BuzzFeed поповоду Трампа, неявляется докладом разведки. Стиль, факты идаты недемонстрируют никакой достоверности», — говорится в посте WikiLeaks в Twitter.
35 page PDF published by Buzzfeed on Trump is not an intelligence report. Style, facts & dates show no credibility.https://t.co/twa8pJMMtP— WikiLeaks (@wikileaks) January 11, 2017