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WikiLeaks опроверг данные о компромате на Трампа у РФ

Как ранее сообщали СМИ, информация содержалась в кратком обзоре из двух страниц, который был приложен к докладу спецслужб

Сайт WikiLeaks опроверг информацию СМИ о том, что «российские агенты» якобы располагают компроматом на избранного президента США Дональда Трампа.

Ранее телеканал CNN сообщил со ссылкой на неназванных чиновников о том, что американские спецслужбы подозревают о существовании в РФ компрометирующей информации о Дональде Трампе. При этом разведка не располагает подтверждениями этой информации.

После на информационном портале BuzzFeed был опубликован документ, который якобы послужил основой для доклада спецслужб.

«35-страничный файл, опубликованный BuzzFeed поповоду Трампа, неявляется докладом разведки. Стиль, факты идаты недемонстрируют никакой достоверности», — говорится в посте WikiLeaks в Twitter.

Известия // среда, 11 января 2017 года

WikiLeaks опроверг данные о компромате на Трампа у РФ

Как ранее сообщали СМИ, информация содержалась в кратком обзоре из двух страниц, который был приложен к докладу спецслужб

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