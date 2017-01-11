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Теракт в Кандагаре унес жизни пяти дипломатов из ОАЭ

Всего в результате взрыва погибло 11 человек, 18 получили ранения

В результате взрыва в гостинице города Кандагар на юго-востоке Афганистана погибли 11 человек, среди которых были пятеро сотрудников дипломатического представительства Объединенных Арабских Эмиратов в этой стране.

Как уточняет The Washington Post, ранения получили 18 человек, в том числе губернатор провинции Кандагар Рахматуллах Рауфи и посол ОАЭ в Афганистане Джума Мохаммед Абдулла аль-Кааби.

МИД ОАЭ осудил теракт и назвал его отвратительным. В стране объявлен трехдневный траур.

Уточняется, что сотрудники внешнеполитического ведомства прибыли в Кандагар с гуманитарной миссией. Они участвовали в реализации в Афганистане образовательных и социальных проектов.

Ни одна группировка пока не взяла на себя ответственность за теракт.

Известия // среда, 11 января 2017 года

Теракт в Кандагаре унес жизни пяти дипломатов из ОАЭ

Всего в результате взрыва погибло 11 человек, 18 получили ранения

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