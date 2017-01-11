Женщина погибла и двое отравились бытовым газом на западе Москвы

Женщина погибла в результате отравления бытовым газом на западе Москвы. Два человека пострадали, сообщил в среду источник в правоохранительных органах.



Труп женщины 1969 года рождения без внешних признаков насильственной смерти был обнаружен в квартире улице Запорожской, дом 2. По этому же адресу находились девушка 2000 года рождения и молодой человек 1996 года рождения, оба в бессознательном состоянии. Обоих пострадавших от отравления бытовым газом нарядами скорой медицинской помощи госпитализировали, передает РИАМО со ссылкой на источник.

По словам представителя правоохранительных органов, предварительной причиной смерти женщины является отравление бытовым газом.

В пресс-службе ГУ МВД РФ по столице подтвердили факт обнаружения трупа по данному адресу.



При этом в «Мосгазе» официально заявили, что выводы об отравлении природным газом по адресу Запорожская улица, дом 2 преждевременны.



«На месте инцидента были взяты лабораторные анализы проб воздуха, по результатам которых содержание природного и угарного газа не установлено», — цитирует ТАСС заместителя генерального директора АО «Мосгаз» по связям с общественностью Дарью Распопову.



По словам Распоповой, аварийно-спасательным формированием предприятия подтверждено, что газовые приборы в квартире герметичны и были перекрыты. На месте также была установлена работоспособность вентиляционной тяги.



Обстоятельства произошедшего устанавливаются. Проводится проверка.

