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Треть граждан РФ сталкивались с телефонным и интернет-мошенничеством

Соответствующие данные приводит ВЦИОМ

Почти треть россиян (31%) становились жертвами преступлений, которые связаны с сотовой связью или интернет-сервисами.

Об этом свидетельствуют данные декабрьского опроса, проведенного Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Как показали результаты исследования, эта доля выше среди молодежи (36%), москвичей и петербуржцев (37%), активных интернет-пользователей (38%), жителей средних городов (43%).

Ниже — среди людей старше 60 лет (21%), жителей сел (24%) и тех, кто практически не заходит в интернет (17%).

С преступлениями в киберсфере не сталкивались 68% участников опроса.

Больше всего граждане РФ (65%) опасаются кражи денег с банковских карт и утечки персональной информации. 56% боятся ложной информации, распространяемой злоумышленниками через SMS или электронную почту.

55% опрошенных волнует, что кто-то может получить доступ к их страницам в социальных сетях, а 52% опасаются техногенных катастроф, причиной которых может стать доступ злоумышленников к электронным системам управления атомными станциями или баллистическими ракетами.

Только 36% считают себя защищенными от подобных рисков. 

Опрос проведен 10–1 декабря среди 1,6 тыс. человек в возрасте 18 лет и старше в 130 населенных пунктах 46 регионов страны.

Статистическая погрешность не превышает 3,5%.

Известия // среда, 11 января 2017 года

Треть граждан РФ сталкивались с телефонным и интернет-мошенничеством

Соответствующие данные приводит ВЦИОМ

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