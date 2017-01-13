Засеев: «Сейчас, с приходом Семака, мы просто хотим побеждать»

Во время перерыва в РФПЛ в футбольном клубе «Уфа», ставшем одним из главных открытий первой части сезона, произошли серьезные кадровые перемены. Главный тренер команды Виктор Гончаренко отправился на повышение в московский ЦСКА, а на его место пришел один из самых уважаемых людей в российском футболе — Сергей Семак. «Уфа» станет первой командой в самостоятельной тренерской карьере 40-летнего специалиста, если не учитывать несколько матчей, когда он был исполняющим обязанности наставника «Зенита».



Что получится из этого эксперимента, будет понятно лишь по итогам весенней части чемпионата. А перед началом сборов корреспонденту «Известий» удалось пообщаться с капитаном и одним из лидеров «Уфы» Азаматом Засеевым. 28-летний полузащитник рассказал, как команда провожала в ЦСКА Виктора Гончаренко, о знакомстве с новым наставником клуба Сергеем Семаком и своих ожиданиях от второй части сезона.



— Как провели зимний отпуск?



— Как обычно, дома в семейном кругу. По традиции Новый год я встречаю во Владикавказе. В нашей семье трое детей: я, брат и сестра. Мы все живем в разных городах, а на праздник всегда собираемся у родителей.

— В теплые края после праздников не поехали?

— Нет, после Нового года я сразу начал усиленно готовиться к сборам: пробежки, тренажерный зал. У меня, как и у всех ребят, имелась определенная программа, которую нужно было выполнить. А вот до праздников удалось съездить позагорать в Таиланд. И потом я побывал еще и в Железноводске — отдохнул в санатории, как старый дед, немного пришел в себя (смеется).

— После первой части сезона «Уфу» покинул Виктор Гончаренко, возглавивший ЦСКА. Его уход удивил вас или вы уже понимали, что всё сложится именно так?

— Мы понимали, что в футболе всё может быть, и не исключали, что он уйдет в ЦСКА. Но внутри команды это даже не обсуждали — тренер вел себя так же, как и до начала разговоров об уходе. Не было ощущения, что он работает с нами спустя рукава. Но когда он сказал нам, что точно уходит, был, конечно, небольшой шок. Все ребята очень расстроились.

— Гончаренко как-то попрощался с командой?

— Конечно, он сказал всем напутственные слова и поблагодарил за проделанную работу. Потом мы общались с ним лично — по телефону и через смс. Думаю, время, проведенное с этим специалистом, все футболисты запомнят навсегда. Даже не знаю, как описать это словами... Гончаренко очень много нам дал, многому научил каждого из нас.

— «Уфа» потеряла также и основного защитника Виктора Васина, который тоже вернулся в ЦСКА. Сложно будет его заменить?

— Любая потеря основного игрока и главного тренера — это болезненно. Но прошло уже определенное количество времени, мы познакомились с нашим новым наставником — Сергеем Богдановичем Семаком. Впереди три сбора и достаточно времени, чтобы заменить тех, кто ушел, и понять требования нового тренера.

— Расскажите, как прошла первая встреча с Сергеем Семаком?

— В первый день после отпуска, когда был медосмотр, перед отправлением в клинику мы собрались в отеле. Просто познакомились и немного пообщались. Времени почти не было. Думаю, на сборах уже поближе познакомимся. Наверное, будут и личные беседы, это все-таки не одного дня дело. Но в целом после знакомства с таким человеком впечатления самые положительные.

— Какие у вас воспоминания о Семаке как об игроке?

— Во-первых, его карьера в ЦСКА, где он был абсолютным лидером. Затем — французский ПСЖ. Все-таки не всем удается поиграть в таком сильном европейском клубе. Ну и, конечно, выступления за сборную России на Евро-2008. Наверное, это будут помнить всегда и все.

— Приходилось выходить против него на поле?



— К сожалению, нет. Приходилось просто здороваться с ним, когда он уже был тренером «Зенита».

— Помимо Васина, «Уфу» покинул и голкипер Андрей Лунев, перешедший в «Зенит». Он сыграл в премьер-лиге всего 10 матчей и оказался в топ-клубе. Вас этот трансфер не удивил?

— В футболе всякое бывает, нет ничего невозможного. Даже за такое количество матчей Андрей доказал, что заслуживает места в «Зените». Думаю, в такие команды кого попало не берут. Уверен, петербуржцы прекрасно знают все сильные стороны Лунева и видят в нем перспективу. В «Уфе» все за него очень рады. Лично меня это трансфер не удивил. Лунев — готовый вратарь, способный играть на самом высоком уровне.

— На данный момент от еврокубковый зоны «Уфу» отделяет всего три очка. Тем не менее первоочередной задачей для команды является сохранение прописки в премьер-лиге?

— С приходом Виктора Гончаренко у нас в головах кое-что поменялось. С первого тура даже не было таких мыслей, что главное не вылететь. Мы просто двигались от матча к матчу и набирались уверенности в своих силах. С каждой новой победой этой уверенности становилось все больше и больше. Да и сейчас, когда на смену Гончаренко пришел Семак, мы не думаем о том, что у нас уже есть определенный запас очков, который гарантирует сохранение прописки в элите. Мы просто готовимся к каждой игре и хотим побеждать. Любой футболист хочет забраться повыше в турнирной таблице со своей командой, и сейчас у нас есть такая возможность.

— Часть тренировочных сборов вашей команды пройдет в Турции. Уже сейчас некоторые российские клубы отказываются от сборов в этой стране. Лично у вас есть какие-то опасения по этому поводу?

— Конечно, есть, но сейчас везде страшно, по всему миру что-то происходит. Но футболисты - люди подневольные: куда нас везут, туда и едем. Не можем же мы просто отказаться. Если едем в Турцию — значит, у руководства есть определенные гарантии безопасности в этой стране. Так что в этом плане какого-то серьезного страха нет.

— Вы — один из самых опытных игроков в команде, при этом в составе достаточно много молодых ребят. Берете над кем-то из них шефство?

— Никакого шефства у нас нет. Это, наверное, уже прошлый век. «Уфа» славится тем, что из года в год в команде отличный микроклимат. Даже скованные, стеснительные ребята, когда приходят в команду, осваиваются довольно быстро и чувствуют себя хорошо. Все-таки кнутом тут не поможешь. Нужно принимать людей, и неважно, молодой это футболист или опытный. Все равны. И у всех одна задача — побеждать.

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