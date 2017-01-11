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Военнослужащий из Казани погиб в Сирии

Это случилось еще в июне, однако информация получила официальное подтверждение лишь сейчас

Еще один российский военнослужащий погиб в Сирии.

Речь идет о капитане-артиллеристе из Казани Марате Ахметшине, передает ресурс ProKazan.ru.

Впервые сообщения о его гибели появились в июне 2016 года. Однако тогда не было официальных заявлений по этому поводу.

Накануне информацию о его гибели РБК подтвердили в военном комиссариате Ново-Савиновского и Авиастроительного районов Казани.

Как сообщается, офицеру присвоили звание Героя России. Его имя дано одной из школ Казани.

Вдова Ахметшина рассказала, что его направили в командировку в Сирию в апреле прошлого года.

Он погиб в бое под Пальмирой 5 июня. При каких обстоятельствах — неизвестно.

Известия // среда, 11 января 2017 года

Военнослужащий из Казани погиб в Сирии

Это случилось еще в июне, однако информация получила официальное подтверждение лишь сейчас

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