Военнослужащий из Казани погиб в Сирии

Еще один российский военнослужащий погиб в Сирии.



Речь идет о капитане-артиллеристе из Казани Марате Ахметшине, передает ресурс ProKazan.ru.

Впервые сообщения о его гибели появились в июне 2016 года. Однако тогда не было официальных заявлений по этому поводу.



Накануне информацию о его гибели РБК подтвердили в военном комиссариате Ново-Савиновского и Авиастроительного районов Казани.

Как сообщается, офицеру присвоили звание Героя России. Его имя дано одной из школ Казани.

Вдова Ахметшина рассказала, что его направили в командировку в Сирию в апреле прошлого года.



Он погиб в бое под Пальмирой 5 июня. При каких обстоятельствах — неизвестно.