Военнослужащий из Казани погиб в Сирии

Это случилось еще в июне, однако информация получила официальное подтверждение лишь сейчас
Еще один российский военнослужащий погиб в Сирии.
Речь идет о капитане-артиллеристе из Казани Марате Ахметшине, передает ресурс ProKazan.ru.
Впервые сообщения о его гибели появились в июне 2016 года. Однако тогда не было официальных заявлений по этому поводу.
Накануне информацию о его гибели РБК подтвердили в военном комиссариате Ново-Савиновского и Авиастроительного районов Казани.
Как сообщается, офицеру присвоили звание Героя России. Его имя дано одной из школ Казани.
Вдова Ахметшина рассказала, что его направили в командировку в Сирию в апреле прошлого года.
Он погиб в бое под Пальмирой 5 июня. При каких обстоятельствах — неизвестно.