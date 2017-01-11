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Взрыв бытового газа произошел в многоэтажном доме в Саратове

Информации о пострадавших нет

Взрыв бытового газа произошел в одной из квартир многоэтажного дома в Ленинском районе Саратова. Об этом сообщила пресс-служба мэрии города.

К настоящему моменту информации о пострадавших нет. 16 человек эвакуированы. 

«Предположительно, произошел взрыв бытового газа. На данный момент на месте ведется тушение пожара… В настоящее время эвакуированы 16 жильцов дома, из них четверо детей», — сообщил сотрудник пресс-службы, чьи слова приводит «РИА Новости».

Между тем, по информации МЧС, при взрыве пострадали несколько человек. Точное количество не уточняется. 

К настоящему моменту на место происшествия выехали экстренные службы. Также на место выехал глава Саратова Валерий Сараев.

Известия // среда, 11 января 2017 года

Взрыв бытового газа произошел в многоэтажном доме в Саратове

Информации о пострадавших нет

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