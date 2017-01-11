В Госдуме началась весенняя сессия

Депутаты Государственной думы сегодня официально открыли весеннюю сессию. Спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин подчеркнул важность 2017 года, напомнив о революции 1917 года, изменившей жизнь страны.

Володин отметил, что эта сессия, на которой запланировано 40 пленарных заседаний, — «важный этап и фундамент работы на все ближайшие годы».

По словам спикера, больше 2,3 тыс. законопроектов сейчас находятся на рассмотрении Госдумы.

На первом заседании депутаты рассмотрят 101 проект закона, включая декриминализацию побоев близких родственников. Авторами законопроекта выступили депутаты от «Единой России» во главе с Ольгой Баталиной, а также члены Совета Федерации, в том числе Елена Мизулина, сообщает агентство городских новостей «Москва».

В июне 2016 года Госдума приняла закон о частичной декриминализации ряда статей Уголовного кодекса РФ, включая однократно совершенные побои без причинения вреда здоровью, но это не коснулось побоев в отношении близких родственников и лиц, ведущих с виновным общее хозяйство.