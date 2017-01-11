Защитник «Бенфики» Виталий Лысцов попал в сферу интересов «Зенита»

Центральный защитник португальской «Бенфики» Виталий Лысцов, который выступает на правах аренды за другой португальский клуб «Тондела», попал в сферу интересов питерского «Зенита».

Как сообщает «Федеральное агентство новостей» со ссылкой на источник, 21-летний россиянин должен вернуться в состав «Бенфики» летом. Ожидается, что к тому моменту «Зенит» определится и сделает ему предложение. По приблизительным оценкам, сумма трансфера может составить более €10 млн.



Виталий Лысцов — воспитанник воронежского «Локомотива». Позже он переехал в столицу, где стал капитаном дубля столичных «железнодорожников». Сезон-2016/17 спортсмен проводит в «Тонделе» на правах аренды. Долгосрочный контракт с защитником имеет лиссабонская «Бенфика».



Подписывайтесь на наш канал «Известия СПОРТ» в Twitter и Instagram

