Новости, деловые новости - Известия
Четверг,
12 января
2017 года
Спецпроекты
ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ
 
  |   Спорт   |     |   написать авторам

Овечкину по силам догнать Уэйна Гретцки по числу шайб в НХЛ

Лучший российский хоккеист XXI века близок к набору 1000 очков за карьеру

Фото: TASS/Zuma/Jon Blacker

В ночь на пятницу в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталз» сыграет с «Питтсбург Пингвинз». Именно «пингвины» в прошлом сезоне остановили клуб Александра Овечкина в плей-офф Кубка Стэнли, помешав самому звездному российскому хоккеисту выиграть главный североамериканский трофей. Однако основной интригой встречи в «Веризон-центре» станет возможное достижение Овечкиным уникальной статистики в 1000 очков, набранных по системе «гол+пас» за время карьеры в официальных матчах. Во вторничной выездной игре с «Монреаль Канадиенс» (4:1) Александр забросил одну шайбу, сделал две голевые передачи и достиг отметки в 999 очков.

— Овечкин — это игрок высокого класса, у которого есть самолюбие, позволяющее в каждой игре выходить на лед и отдавать все свои силы на площадке, выкладываться полностью, — заявил «Известиям» олимпийский чемпион-1988 Валерий Каменский. — Александр играет не только на команду, но и на собственный результат, что абсолютно нормально. Являясь лидером «Вашингтона», он должен регулярно забивать голы и отдавать передачи, что он и делает. Саша всегда полностью посвящал себя игре, делал всё, чтобы набрать больше очков и принести своим командам победу, — так было и в сборной России, и в «Динамо», и в «Кэпиталз».

По мнению Валерия Каменского, больше 10 лет выступавшего за океаном и выигравшего в 1996 году Кубок Стэнли в составе «Колорадо Эвеланш», Александр Овечкин способен побить рекорд Сергея Федорова, который с 1132 очками является самым результативным отечественным хоккеистом в истории. Помимо него, 31-летнего хоккеиста на сегодняшний день опережают только Александр Могильный (1032) и Алексей Ковалев (1029).

— Никакие рекорды не держатся вечно. Поэтому то, что Овечкин в ближайшие годы превзойдет Федорова, станет приятным событием, — добавил Валерий Каменский. — Это будет означать, что наше поколение сменили люди, которые хотят двигаться вперед и превосходить своих выдающихся предшественников. Овечкин — настоящий спортсмен, который любит свою работу. Он — фанатик хоккея и мегаталантливый человек. Хочется только поздравить его со скорым набором тысячного очка и пожелать продолжать играть с той же результативностью, которую он показывает на протяжении многих лет.

Всемирную известность Александр Овечкин получил в январе 2003 года, когда в 17-летнем возрасте стал одним из ключевых творцов победы молодежной сборной России на чемпионате мира в канадском Галифаксе. Он забросил шесть шайб и в том же году мог быть выбран на драфте клубом НХЛ «Флорида», но не был допущен до отбора из-за несовершеннолетнего возраста.

— Овечкин был на два года младше основного костяка той команды, но он всё равно выделялся на фоне старших ребят, — сказал «Известиям» главный тренер той золотой «молодежки» Рафаил Ишматов. — У меня в основном были игроки 1983 года рождения, а Саша 1985 года. Уже тогда он был невероятно одержим игрой. Думаю, это следствие воспитания. У него мама спортсменка (двукратная олимпийская чемпионка по баскетболу Татьяна Овечкина. — «Известия»), папа — тоже спортсмен (экс-футболист московского «Динамо» Михаил Овечкин. — «Известия»). Было видно, что он всегда нацелен на борьбу и не терпит поражений — как лучшие отечественные хоккеисты. Все эти качества в Саше были видны еще в далеком 2003 году. Такие люди, у которых есть цель и фанатичное желание ее достичь, всегда справедливо добиваются успеха. В этом смысле нынешние достижения Овечкина закономерны. Хотя в той молодежной сборной имелись и индивидуально более талантливые хоккеисты, которые не нашли свой путь и не стали выдающимися.

В предыдущие три года Александр Овечкин забрасывал не менее 50 шайб за сезон. По мнению специалиста, если в течение следующих шести он сможет показывать ту же статистику, то получит шанс подобраться к вечному рекорду легендарного Уэйна Гретцки — лучшего бомбардира в истории НХЛ. Сейчас на счету Овечкина 543 шайбы за океаном, у знаменитого канадского форварда — 894.

— Я бы пожелал Саше играть на высоком уровне как можно дольше и побить все возможные рекорды за океаном, — сказал Рафаил Ишматов. — Давайте пожелаем ему доиграть до 40 лет и побить рекорд Гретцки. В принципе Овечкин получил от родителей уникальные физические данные, которые позволят ему доиграть до солидного возраста на высшем уровне. Папа и мама развивали его так, как не каждый сможет сделать. Поэтому догнать легендарного канадца — не такая уж нереальная задача. Хотя и забегать вперед не надо. Пусть Александр демонстрирует свой класс от игры к игре, от сезона к сезону.

При множестве завоеванных за 12 лет за океаном индивидуальных призов Александру Овечкину пока не покорился самый главный — Кубок Стэнли.

— Его выигрыш будет зависеть от коллектива «Вашингтона», — резюмировал Валерий Каменский. — Ведь побеждает команда, а не конкретный Овечкин или Бекстрем. Если они будут отдаваться игре до конца всей командой, то смогут побороться за Кубок Стэнли. У них всё для этого есть. Мешает только то, что минимум 20 клубов НХЛ каждый сезон имеют чемпионские амбиции. В целом у «Вашингтона» подобран сильный состав — лидеры играют вместе не первый сезон, и потенциал у команды серьезный, что она каждый год доказывала в «регулярке». В плей-офф, видимо, пока не хватает везения и опыта.

Подписывайтесь на наш канал «Известия СПОРТ» в Twitter и Instagram

Известия // четверг, 12 января 2017 года

Овечкину по силам догнать Уэйна Гретцки по числу шайб в НХЛ

Овечкину по силам догнать Уэйна Гретцки по числу шайб в НХЛЛучший российский хоккеист XXI века близок к набору 1000 очков за карьеру

скопируйте этот текст к себе в блог:
﻿

Мнение

Денис Мантуров

министр

Все мнения

Мнение

Игорь Юшков

эксперт

Все мнения

Мнение

Евгений Минченко

политолог

Все мнения

Мнение

Владимир Брутер

политолог

Все мнения

Мнение

Александр Пасечник

аналитик

Все мнения

Мнение

Алексей Макрушин

эксперт

Все мнения
реклама
Закрыть

Цитировать в комментарии
Сообщить об ошибке