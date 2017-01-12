Овечкину по силам догнать Уэйна Гретцки по числу шайб в НХЛ

В ночь на пятницу в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталз» сыграет с «Питтсбург Пингвинз». Именно «пингвины» в прошлом сезоне остановили клуб Александра Овечкина в плей-офф Кубка Стэнли, помешав самому звездному российскому хоккеисту выиграть главный североамериканский трофей. Однако основной интригой встречи в «Веризон-центре» станет возможное достижение Овечкиным уникальной статистики в 1000 очков, набранных по системе «гол+пас» за время карьеры в официальных матчах. Во вторничной выездной игре с «Монреаль Канадиенс» (4:1) Александр забросил одну шайбу, сделал две голевые передачи и достиг отметки в 999 очков.

— Овечкин — это игрок высокого класса, у которого есть самолюбие, позволяющее в каждой игре выходить на лед и отдавать все свои силы на площадке, выкладываться полностью, — заявил «Известиям» олимпийский чемпион-1988 Валерий Каменский. — Александр играет не только на команду, но и на собственный результат, что абсолютно нормально. Являясь лидером «Вашингтона», он должен регулярно забивать голы и отдавать передачи, что он и делает. Саша всегда полностью посвящал себя игре, делал всё, чтобы набрать больше очков и принести своим командам победу, — так было и в сборной России, и в «Динамо», и в «Кэпиталз».

По мнению Валерия Каменского, больше 10 лет выступавшего за океаном и выигравшего в 1996 году Кубок Стэнли в составе «Колорадо Эвеланш», Александр Овечкин способен побить рекорд Сергея Федорова, который с 1132 очками является самым результативным отечественным хоккеистом в истории. Помимо него, 31-летнего хоккеиста на сегодняшний день опережают только Александр Могильный (1032) и Алексей Ковалев (1029).

— Никакие рекорды не держатся вечно. Поэтому то, что Овечкин в ближайшие годы превзойдет Федорова, станет приятным событием, — добавил Валерий Каменский. — Это будет означать, что наше поколение сменили люди, которые хотят двигаться вперед и превосходить своих выдающихся предшественников. Овечкин — настоящий спортсмен, который любит свою работу. Он — фанатик хоккея и мегаталантливый человек. Хочется только поздравить его со скорым набором тысячного очка и пожелать продолжать играть с той же результативностью, которую он показывает на протяжении многих лет.

Всемирную известность Александр Овечкин получил в январе 2003 года, когда в 17-летнем возрасте стал одним из ключевых творцов победы молодежной сборной России на чемпионате мира в канадском Галифаксе. Он забросил шесть шайб и в том же году мог быть выбран на драфте клубом НХЛ «Флорида», но не был допущен до отбора из-за несовершеннолетнего возраста.

— Овечкин был на два года младше основного костяка той команды, но он всё равно выделялся на фоне старших ребят, — сказал «Известиям» главный тренер той золотой «молодежки» Рафаил Ишматов. — У меня в основном были игроки 1983 года рождения, а Саша 1985 года. Уже тогда он был невероятно одержим игрой. Думаю, это следствие воспитания. У него мама спортсменка (двукратная олимпийская чемпионка по баскетболу Татьяна Овечкина. — «Известия»), папа — тоже спортсмен (экс-футболист московского «Динамо» Михаил Овечкин. — «Известия»). Было видно, что он всегда нацелен на борьбу и не терпит поражений — как лучшие отечественные хоккеисты. Все эти качества в Саше были видны еще в далеком 2003 году. Такие люди, у которых есть цель и фанатичное желание ее достичь, всегда справедливо добиваются успеха. В этом смысле нынешние достижения Овечкина закономерны. Хотя в той молодежной сборной имелись и индивидуально более талантливые хоккеисты, которые не нашли свой путь и не стали выдающимися.

В предыдущие три года Александр Овечкин забрасывал не менее 50 шайб за сезон. По мнению специалиста, если в течение следующих шести он сможет показывать ту же статистику, то получит шанс подобраться к вечному рекорду легендарного Уэйна Гретцки — лучшего бомбардира в истории НХЛ. Сейчас на счету Овечкина 543 шайбы за океаном, у знаменитого канадского форварда — 894.

— Я бы пожелал Саше играть на высоком уровне как можно дольше и побить все возможные рекорды за океаном, — сказал Рафаил Ишматов. — Давайте пожелаем ему доиграть до 40 лет и побить рекорд Гретцки. В принципе Овечкин получил от родителей уникальные физические данные, которые позволят ему доиграть до солидного возраста на высшем уровне. Папа и мама развивали его так, как не каждый сможет сделать. Поэтому догнать легендарного канадца — не такая уж нереальная задача. Хотя и забегать вперед не надо. Пусть Александр демонстрирует свой класс от игры к игре, от сезона к сезону.

При множестве завоеванных за 12 лет за океаном индивидуальных призов Александру Овечкину пока не покорился самый главный — Кубок Стэнли.

— Его выигрыш будет зависеть от коллектива «Вашингтона», — резюмировал Валерий Каменский. — Ведь побеждает команда, а не конкретный Овечкин или Бекстрем. Если они будут отдаваться игре до конца всей командой, то смогут побороться за Кубок Стэнли. У них всё для этого есть. Мешает только то, что минимум 20 клубов НХЛ каждый сезон имеют чемпионские амбиции. В целом у «Вашингтона» подобран сильный состав — лидеры играют вместе не первый сезон, и потенциал у команды серьезный, что она каждый год доказывала в «регулярке». В плей-офф, видимо, пока не хватает везения и опыта.

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