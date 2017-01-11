Новости, деловые новости - Известия
Среда,
11 января
2017 года
Спецпроекты
ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ
 
  |   Общество   |     |   написать авторам

При взрыве бытового газа в Саратове пострадали 9 человек

Четверо госпитализированы, включая двоих детей

При взрыве в шестиэтажном жилом доме в Саратове пострадали девять человек. Четверо из них, включая двоих детей, госпитализированы, еще пятерым пострадавшим помощь оказали амбулаторно.

Инцидент произошел в среду в доме 11 на Московском шоссе в Ленинском районе города. По предварительным данным, в одной из квартир на третьем этаже взорвался газ. Огонь был виден из четырех окон, также горит подъезд и обвалился балкон. Взрывной волной в подъезде выбило окна, их осколками засыпало детскую площадку во дворе.

Жильцы дома была эвакуированы, на место ЧП прибыли все свободные машины МЧС — сотрудники были подняты по третьему уровню тревоги. Как сообщает «РИА Новости» со ссылкой на МЧС, пожар, площадь которого составила 250 кв. м, локализован в 11:26.

Причины и подробностей происшествия выясняются, сообщает сайт «Комсомольской правды в Саратове».

Как сообщает сайт «Комсомольской правды в Саратове», сведений о пострадавших пока не поступало.

Известия // среда, 11 января 2017 года

При взрыве бытового газа в Саратове пострадали 9 человек

Четверо госпитализированы, включая двоих детей

скопируйте этот текст к себе в блог:
﻿

Мнение

Владимир Брутер

политолог

Все мнения

Мнение

Александр Пасечник

аналитик

Все мнения

Мнение

Алексей Макрушин

эксперт

Все мнения

Мнение

Никита Мендкович

эксперт

Все мнения

Мнение

Дмитрий Болкунец

политолог

Все мнения

Инфографика

Новый год — новые цены: ЖКХ, бензин, транспорт

Новый год — новые цены: ЖКХ, бензин, транспорт

Насколько в 2017 году подорожают бензин и коммунальные платежи и что произойдет с акцизами на табак и алкоголь

Вся инфографика
реклама
Закрыть

Цитировать в комментарии
Сообщить об ошибке