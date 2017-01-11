При взрыве бытового газа в Саратове пострадали 9 человек

При взрыве в шестиэтажном жилом доме в Саратове пострадали девять человек. Четверо из них, включая двоих детей, госпитализированы, еще пятерым пострадавшим помощь оказали амбулаторно.

Инцидент произошел в среду в доме 11 на Московском шоссе в Ленинском районе города. По предварительным данным, в одной из квартир на третьем этаже взорвался газ. Огонь был виден из четырех окон, также горит подъезд и обвалился балкон. Взрывной волной в подъезде выбило окна, их осколками засыпало детскую площадку во дворе.

Жильцы дома была эвакуированы, на место ЧП прибыли все свободные машины МЧС — сотрудники были подняты по третьему уровню тревоги. Как сообщает «РИА Новости» со ссылкой на МЧС, пожар, площадь которого составила 250 кв. м, локализован в 11:26.

Причины и подробностей происшествия выясняются, сообщает сайт «Комсомольской правды в Саратове».

Как сообщает сайт «Комсомольской правды в Саратове», сведений о пострадавших пока не поступало.