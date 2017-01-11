Жириновский предложил в наказание ссылать стритрейсеров из Москвы

Лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский предложил высылать на пять лет стритрейсеров из Москвы в качестве наказания. Таким образом возмущенный депутат Госдумы РФ отреагировал на решение суда в отношении участницы скандальных гонок на Gelandewagen стритрейсерши Мары Багдасарян.

По мнению Жириновского, именно такое наказание будет самым страшным для уличных гонщиков. «Надо вводить новый вид наказания — ссылку, как было при царе. Из Москвы выслать лет на пять, для них это самое страшное наказание, там мама и папа уже не помогут», — цитирует сайт «Комсомольской правды» Жириновского.



Напомним, Мару Багдасарян приговорили к 595 часам обязательных исправительных работ в качестве дворника в московском районе Сокол за неоплаченные штрафы за нарушение ПДД.



Однако девушка предоставила справки, подтверждающие наличие у нее болезни, при которой ей противопоказано работать на улице. Таким образом, теперь гонщице поручили выполнять бумажную и подсобную работу в офисе.

Владимира Жириновского такое решение возмутило. «Я понимаю, в 80 лет больные, а эта особа, у которой наверняка богатые родители, отчего она больная — от переедания?» — цитирует слова лидера ЛДПР агентство городских новостей «Москва».

Мару Багдасapян задержали на Ленинском проспекте в Москве 6 ноября. Сотрудники ДПС, выписавшие ей административный штраф за неправильно припаркованный автомобиль, обнаружили, что за нарушительницей числится несколько десятков неоплаченных штрафов.



На 12 заседаниях Савеловский суд Москвы рассмотрел 72 дела об административных правонарушениях уличной гонщицы, по которым она была оштрафована на общую сумму 183 тыс. рублей.

