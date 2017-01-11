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Директор предприятия в Южно-Сахалинске не платил зарплату два года

Долг перед сотрудниками ООО «Спецаэрострой» составил свыше 20 млн рублей

В Южно-Сахалинске завершено расследование по делу экс-директора ООО «Спецаэрострой», который два года не платил зарплату более 140 сотрудникам. При этом деньги в организации всё это время были.

По данным следствия, 143 работника не получали оплату труда с января 2014 года по декабрь 2015-го. Долги, накопившиеся за это время, превысили 20 млн рублей, передает ИА SakhalinMedia.

Возможность погасить задолженность у директора была — на счетах предприятия имелось достаточно денежных средств. Но так как обвиняемый этого не сделал, против него было возбуждено уголовное дело. Теперь экс-руководителя ждет суд.

Известия // среда, 11 января 2017 года

Директор предприятия в Южно-Сахалинске не платил зарплату два года

Долг перед сотрудниками ООО «Спецаэрострой» составил свыше 20 млн рублей

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