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Песков: списки Савченко должны оценить Донбасс и Киев

Представитель Кремля отметил, что вопрос касается только сторон конфликта

Кремль проанализирует информацию, представленную депутатом Верховной рады Украины Надеждой Савченко о якобы задержанных в Донбассе россиянах. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков на брифинге в среду.

«У меня нет сомнения, что так или иначе это будет анализироваться, и я не могу исключить, что в той или иной форме произойдет обмен мнениями в ходе работы контактной группы соответствующих подразделений», — сказал он журналистам.

При этом, комментируя тот факт, что процесс обмена пленными идет медленно, представитель Кремля отметил, что в этом нельзя упрекать ни одну из сторон.

«Это вопрос именно договоренностей и доверия двух сторон этого конфликта», — пояснил представитель Кремля, передает «Федеральное агентство новостей».

Ранее Надежда Савченко на своей странице в социальной сети Facebook опубликовала списки военнопленных, а также украинских заключенных, отбывающих наказание в российских тюрьмах. Также она привела список лиц, которых руководство самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик хочет получить от Киева.

По словам Савченко, обмен должен производится по формуле «всех на всех» в три этапа.

Напомним, обмен пленными предусмотрен Минскими договоренностями, которые были согласованы лидерами России, Франции, Германии и Украины в феврале 2015 года.

Известия // среда, 11 января 2017 года

Песков: списки Савченко должны оценить Донбасс и Киев

Представитель Кремля отметил, что вопрос касается только сторон конфликта

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