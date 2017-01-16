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Федор Смолов останется в «Краснодаре» до конца сезона

Лидер «быков» не покинет команду в зимний трансферный период

Фото: РИА НОВОСТИ/Виталий Тимкив

Нападающий «Краснодара» и сборной России Федор Смолов на протяжении последних лет демонстрирует высокий уровень игры и результативности. В прошлом сезоне 26-летний футболист, ранее часто подвергавшийся жесткой критике со стороны болельщиков и экспертов, неожиданно стал лучшим бомбардиром чемпионата России, забив 20 голов в 29 матчах. Нынешний сезон РФПЛ также складывается удачно для Федора Смолова: в 12 играх за «Краснодар» он успел отличиться 10 раз. С этим показателем российский нападающий является лучшим голеадором не только команды, но и всего турнира.

Своей игрой Федор Смолов регулярно приковывает к себе внимание со стороны российских и европейских клубов, и его уход из «Краснодара» с приближением каждого нового трансферного периода выглядит всё более реальным. Нынешней зимой интерес к футболисту приписывают не только российским «Зениту» и «Спартаку», но и ряду зарубежных клубов, среди которых называются турецкий «Бешикташ» и дортмундская «Боруссия». Однако, по информации «Известий», как минимум до конца нынешнего сезона Федор Смолов останется в «Краснодаре».

— Интерес к Федору действительно проявляют многие клубы из России и Европы, однако зимой его уход из «Краснодара» практически невозможен, — рассказал «Известиям» источник из близкого окружения футболиста. — Некоторые предложения, в частности от турецких клубов, Смолов отклонил сам, так как не хочет продолжать карьеру в их чемпионате. Трансфер же в другие команды, как, например, в «Спартак», блокирует руководство клуба и лично владелец «быков» Сергей Галицкий. И «Краснодар», и Смолов заинтересованы в том, чтобы их сотрудничество продлилось как минимум до лета. Таким образом клуб сможет достойно завершить сезон без потери одного из своих главных лидеров, а у самого форварда будет возможность еще громче заявить о себе и добиться приглашения от более сильных команд. К тому же летом европейские клубы ведут себя на трансферном рынке намного активнее.

Отметим, что сейчас для Федора Смолова приоритетной целью является переход в топ-клуб одного из ведущих европейских чемпионатов. Футболист отдает предпочтение немецкой бундеслиге и надеется, что в летний трансферный период у него появится реальный шанс продолжить карьеру в составе какого-нибудь европейского гранда.

— Смолов готов к серьезному вызову в своей карьере, — продолжил источник. — У него имеется опыт выступлений за рубежом (с 2010 по 2011 год футболист на правах аренды играл за голландский «Фейеноорд». — «Известия»), и он рассчитывает со временем вновь оказаться в Европе. Руководители «Краснодара» знают о желании нападающего, однако готовы отпустить его только в случае поступления достойного с финансовой точки зрения предложения.

Федор Смолов является воспитанником саратовского «Сокола». Первый профессиональный контракт футболист подписал с московским «Динамо» в 2006 году. В 2010 году российский нападающий перешел на правах аренды в «Фейеноорд». В голландском чемпионате провел 11 матчей и забил один гол.

В период с 2012 по 2014 год Федор Смолов также на правах аренды выступал за махачкалинский «Анжи», а сезон-2014/15 провел в «Урале» и помог екатеринбургскому клубу сохранить прописку в элите. Летом 2015 года футболист оказался в «Краснодаре», подписав с клубом контракт сроком на четыре года. Всего за «быков» Смолов провел 62 матча в различных турнирах, забил 39 мячей и отдал 14 голевых передач.

Рыночная стоимость Федора Смолова, по данным экспертов, на сегодняшний день составляет около €10 млн, и «Краснодар» не намерен расставаться с футболистом за меньшие деньги.

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Известия // понедельник, 16 января 2017 года

Федор Смолов останется в «Краснодаре» до конца сезона

Федор Смолов останется в «Краснодаре» до конца сезонаЛидер «быков» не покинет команду в зимний трансферный период

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