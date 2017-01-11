Опубликовано видео с места взрыва бытового газа в Саратове

Опубликовано видео с места взрыва бытового газа в одной из квартир дома на Московском шоссе в Саратове, в результате которого пострадали 11 человек, в том числе двое детей. К настоящему моменту пожар, который возник в жилом многоквартирном доме, полностью потушен.



«На текущий момент в результате взрыва в жилом доме по Московскому шоссе пострадали семь человек, в их числе двое детей... На месте амбулаторная помощь потребовалась еще четырем жителям, которые обратились к медикам в связи с повышенным давлением», — передает «РИА Новости» сообщение пресс-службы регионального минздрава.

Телеканал «360» опубликовал кадры с места ЧП в Ленинском районе города.



Взрыв произошел на третьем этаже шестиэтажного жилого дома. В здании сохраняется сильное задымление.



Несущие конструкции здания не пострадали, в результате взрыва в доме были выбиты стекла в подъезде и повреждены перегородки в одной из квартир.



Спасатели эвакуировали из дома 16 человек, в том числе четверо детей. Для жителей организовали пункт временного размещения.

По факту взрыва Следственный комитет РФ по Саратову начал доследственную проверку.