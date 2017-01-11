«Билайн» и МТС начали выдавать клиентам микрозаймы

Операторы мобильной связи «Билайн» и МТС начали сотрудничать с микрофинансовыми организациями и предлагать своим клиентам микрозаймы. Получить их можно на телефон либо на банковскую карту.

«Билайн» может предложить микрозайм в размере от 3 тыс. до 15 тыс. рублей под 2% в день от 7 до 30 дней. Сервис осуществляется партнером компании ООО «МКК Ваш Успех» (бренд «Просто Кредит 24»).

МТС с начала декабря 2016 года начал выдавать микрокредиты в качестве пилотного проекта. Компания предлагает клиентам небольшие суммы, которые можно потратить на пополнение счета мобильного телефона либо на другие мобильные сервисы. В МТС отметили, что в более масштабную стадию проект перейдет весной наступившего года и микрокредиты станут одной из функций единого приложения для финансовых услуг под брендом компании, сообщает телеканал «360» со ссылкой на РБК.

«МегаФон» пока не предлагает услуги микрозаймов, Tele2 занимается анализом спроса на данные услуги среди своих клиентов.