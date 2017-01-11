В 2017 году 100 тыс. га Хабаровского края станут памятниками природы

На создание новых охраняемых природных объектов в 2017 году будет выделено более 100 тыс. га территорий Хабаровского края. По информации ИА AmurMedia, мероприятия проводятся для сохранения экосистем и восстановления популяций редких видов растений и животных.

На сегодняшний день в регионе утверждено шесть природных заповедников и два национальных парка общей площадью 2,32 млн га, сообщили в региональном министерстве природных ресурсов. В целом площадь особо охраняемых природных территорий составляет 8,5% земли Хабаровского края.

Наиболее крупным станет заказник «Шаман-Яй» в Ульчском муниципальном районе. Его площадь превысит 50 тыс. га. Цель его создания — сохранение природных комплексов долины реки Яй и горного массива Шаман.

Экологический коридор «Симминский» в Амурском районе расположится на территории более 41 тыс. га. Его задача — сохранение краснокнижных животных и растений. В новом заказнике «Нимеленский» на площади более 28 тыс. га планируется сберечь крупные нерестилища тихоокеанских лососей на реке Нимелен. Планируется создать также памятники природы «Пещера Кокдзяму» в Комсомольском муниципальном районе и «Место обитания бабочки голубянки» в Хабаровском районе.

Напомним, 2017 год объявлен Годом экологии в России. За это время в Хабаровском крае планируется реализовать более 60 крупных проектов регионального и федерального уровней.