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Запрет на перевозку детей на старых автобусах вступит в силу в июле

Речь идет о транспортных средствах, срок службы которых превышает 10 лет

Запрет на использование для перевозки организованных групп детей автобусов, возраст которых превышает 10 лет, вступит в силу с 1 июля 2017 года. Срок вступления в силу был перенесен, так как перевозчикам необходимо время, чтобы обновить автобусы в парках.

«В соответствии с постановлением правительства РФ срок вступления в силу пункта 3 Правил организованной перевозки группы детей автобусами в части, касающейся требований к году выпуска автобуса, перенесен на 1 июля 2017 года», — сообщили в ГИБДД РФ, передает ТАСС.

Этот пункт должен был вступить в силу с 1 января 2017 года.

«Он предусматривает, что для осуществления организованной перевозки группы детей должен использоваться автобус, с года выпуска которого прошло не более 10 лет», — добавили в ГИБДД.

Известия // среда, 11 января 2017 года

Запрет на перевозку детей на старых автобусах вступит в силу в июле

Речь идет о транспортных средствах, срок службы которых превышает 10 лет

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