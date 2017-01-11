Запрет на перевозку детей на старых автобусах вступит в силу в июле

Запрет на использование для перевозки организованных групп детей автобусов, возраст которых превышает 10 лет, вступит в силу с 1 июля 2017 года. Срок вступления в силу был перенесен, так как перевозчикам необходимо время, чтобы обновить автобусы в парках.

«В соответствии с постановлением правительства РФ срок вступления в силу пункта 3 Правил организованной перевозки группы детей автобусами в части, касающейся требований к году выпуска автобуса, перенесен на 1 июля 2017 года», — сообщили в ГИБДД РФ, передает ТАСС.

Этот пункт должен был вступить в силу с 1 января 2017 года.

«Он предусматривает, что для осуществления организованной перевозки группы детей должен использоваться автобус, с года выпуска которого прошло не более 10 лет», — добавили в ГИБДД.