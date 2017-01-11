Передача Исаакиевского собора может занять 2–3 года

Вопрос о передаче Исаакиевского собора в пользование Русской православной церкви решен. Об этом заявил губернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко.



Процесс передачи Исаакиевского собора, по мнению директора Государственного музея-памятника «Исаакиевский собор» Николая Бурова, может занять не менее 2–3 лет, в течение которых нужно будет определить дальнейшую судьбу нескольких тысяч предметов, входящих в музейный фонд России.



Передача Церкви Сампсониевского собора заняла 1,5 года. Тогда речь шла о 141 предмете, а в Исаакиевском их несколько тысяч.



По словам Николая Бурова, после передачи Исаакиевского собора Церкви музей, существовавший 90 лет, прекратит свое существование в привычном виде.

«Музей не может сохраняться в таком виде, думаю, его либо разукрупнят, либо превратят в три филиала», — предположил Буров.



Однако губернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко считает, что здание полностью сохранит музейные функции. «Как работал, так и будет работать», — цитирует ТАСС губернатора.



В 2016 году власти передали Церкви два объекта — Смольный и Сампсониевский соборы, теперь на очереди стоит Исаакиевский. По мнению Николая Бурова, вслед за ним дело может дойти и до Спаса на Крови.



После передачи Исаакиевского собора впервые будет проведена реставрация самой высотной его части. Здание будет открыто для представителей всех конфессий, сообщает РЕН ТВ.

Содержаться же собор будет за счет Церкви. По оценкам специалистов, собор нуждается в регулярной реставрации. Бюджет музея-памятника — 650 млн рублей в год.



Исаакиевский собор был построен в XIX веке и по своим масштабам уступает лишь храму Христа Спасителя и признан одним из лучших кафедральных соборов Европы. Почти 3,9 млн российских и зарубежных туристов посетили Исаакиевский собор в 2016 году.

