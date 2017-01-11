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Среда объявлена в Ярославской области днем без абортов

Акция получила название «День тишины»

11 января в государственных муниципальных учреждениях Ярославской области не будут делать аборты.

Акция получила название «День тишины» и проводится по инициативе отдела по благотворительности, социальному служению и взаимодействию с медицинскими учреждениями Ярославской епархии и департамента здравоохранения и фармации региона, передает «Федеральное агентство новостей».

«Акция приурочена к памяти Вифлеемских младенцев, убиенных царем Иродом, желавшим погубить родившегося Богомладенца», — говорится в сообщении пресс-службы Ярославской епархии.

Также 11 января с 13.00 до 15.00 в память о погибших от руки Ирода младенцах и убиенных в утробе матери епархия проведет мероприятие «Свеча памяти» перед Сретенским храмом в Депутатском переулке Ярославля.

Известия // среда, 11 января 2017 года

Среда объявлена в Ярославской области днем без абортов

Акция получила название «День тишины»

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