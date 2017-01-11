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Метро Москвы может начать работать круглосуточно по большим праздникам

В новогоднюю ночь столичная подземка и МЦК перевезли более 510 тыс. человек

По большим праздникам столичная подземка может начать работать круглосуточно. Об этом заявил заместитель мэра Москвы Максим Ликсутов.

Впервые в Москве столичное метро и МЦК 1 января работали без перерыва. Кроме того, функционировали ночные и самые востребованные маршруты наземного транспорта. Услугами в Новый год воспользовались больше 510 тыс. пассажиров, а 200 тыс. человек перевез городской транспорт в рождественскую ночь.

Всего за период с 31 декабря 2016 года по 8 января 2017 года 57,4 млн пассажиров воспользовались услугами городского транспорта. 29 млн человек использовали метрополитен и МЦК, 20 млн  Мосгортранс и коммерческих перевозчиков, 4,4 млн воспользовались электричками и 4 млн  такси, сообщает сетевое издание m24.ru.

Заммэра также отметил, что опыт круглосуточной работы метро в новогоднюю ночь оказался успешным, поэтому в будущем следует организовать работу метро соответствующим образом во время праздников с ночными гуляньями.

Известия // среда, 11 января 2017 года

Метро Москвы может начать работать круглосуточно по большим праздникам

В новогоднюю ночь столичная подземка и МЦК перевезли более 510 тыс. человек

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