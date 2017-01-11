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Российские бизнесмены обсудят в Давосе проблемы цифровой экономики

Иностранцам расскажут о возможностях для проектов в России

Представители российского бизнеса на предстоящем форуме в Давосе обсудят глобальную промышленную революцию и развитие России в условиях растущей цифровой экономики, сообщил «Росконгресс».

Этот оператор деловых форумов выступил организатором «Русского дома», официальной площадки российских бизнесменов на Всемирном экономическом форуме, который пройдет в Швейцарии 17–20 января.

В «Русском доме», расположенном в 200 м от конгресс-центра, бизнес-лидеры, экономисты, политики и ученые обсудят «пути стимулирования экономического роста России, привлечения инвестиций в страну и развития инноваций».

Проект задуман как платформа для диалога, направленного на разработку и внедрение инноваций и стимулирование успеха российского бизнеса на международной арене.

«Это еще один пример активного взаимодействия России и Запада <...> Мы сможем познакомить наших зарубежных друзей и партнеров с существующими для построения бизнеса в России возможностями», — сказал глава правления фонда «Росконгресс», чьи слова цитирует компания.

Известия // среда, 11 января 2017 года

Российские бизнесмены обсудят в Давосе проблемы цифровой экономики

Иностранцам расскажут о возможностях для проектов в России

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