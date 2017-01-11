Жители Иркутской области обнаружили червей в новогодних подарках

Власти Иркутской области проводят проверку после сообщений о найденных червях в конфетах новогодних подарков для детей из малообеспеченных семей. Официального подтверждения этой информации пока не получено, сообщили ИА IrkutskMedia в пресс-службе облправительства.

Обращения от получивших некачественные сладости начали поступать еще 20 декабря. Трое граждан сообщили о том, что в конфетах они увидели червей. Фотографии находок поступили в Роспотребнадзор. После этого всем заявителям вручили новые подарки. Теперь предстоит установить, действительно ли новогодние наборы оказались с некачественной продукцией и есть ли в этом вина поставщика.

Всего в Иркутской области для детей из малообеспеченных семей было приобретено более 98 тыс. новогодних наборов. Жалобы на их качество продолжают поступать. По информации матери ребенка-инвалида Екатерины Шадриной, на конфетах льготного подарка она нашла плесень.